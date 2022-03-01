Предлагаем вам воспользоваться нашим сервисом, в котором мы разместили целый сборник загадок. Они занимательны как для детей, так и для взрослых.

Что такое загадки

Загадки – это вопросы или утверждения, построенные на метафоре или аллегории. Они являются малым жанром устного народного творчества, распространены у всех народов мира.

Изначально загадки не входили в детский фольклор и создавались для взрослых. Их придумывал сам народ. Позже они перешли в детский фольклор наряду со сказками, пословицами и поговорками.

Цель этого малого жанра – через метафорическое или аллегорическое описание угадать загаданный предмет, явление, абстрактное понятие.

Загадки запускают мыслительный процесс у ребенка, развивают рассудительность, формируют умение анализировать. Помимо этого, они несут познавательную, развлекательную функции. Разгадывание загадок – это хороший вариант проведения досуга ребенка, который станет полезным и для взрослых.

Категории загадок

Если вы ищете хорошие, добрые и развивающие детские загадки онлайн, то вы обратились по адресу. На сайте собран материал со всего мира. Загадок хватит надолго, а вы и ваш ребенок хорошо проведете время.

Какие загадки

Это первая категория. В нем представлены интересные детские загадки, смешные, короткие, в рифму и в стихах. Есть новогодняя тематика. Она создает перед праздником особую атмосферу.

Смешные детские загадки идут с подвохом. Поэтому прежде чем дать ответ, нужно хорошо подумать.

Для детского сада подойдут короткие загадки для детей. Они имеют маленький объем, простой стиль изложения, поэтому будут понятными для детей младшего и дошкольного возраста.

Для кого

Вторая категория загадок. В нем вы можете подобрать материал для взрослых, детей, школьников или компании. Они отличаются друг от друга степенью замысловатости, возрастной направленностью. Есть детские загадки для подготовительной группы. Также те, которые может отгадывать один человек, и те, которые рассчитаны для круга лиц.

Про что

В окошке «Про что» представлена тематика детских развивающих загадок. Она обширная. На сайте размещены загадки про времена года, природные явления, овощи, профессии, животных, музыкальные инструменты и многое другое. Полный список смотрите в списке выше.

Детские загадки на разную тематику для дошкольников, школьников расширяют кругозор, несут познавательную функцию. Дети изучают названия времен года, их особенности. Знакомятся с характеристиками овощей, животных. Изучают предметы одежды.

Загадки на английском языке

На сайте размещены загадки на двух языках – русском и английском. Вторые способствуют обогащению словарного запаса детей, позволяют услышать знакомые слова и выражения в разных грамматических конструкциях. При этом у детей складывается осмысленный образ предмета или явления. Английские загадки многие учителя используют на уроках в качестве тренировки.

Как пользоваться

Многие сайты содержат материал уже с вписанными ответами. Здесь гораздо интерактивное использование. Вы выбираете группу через фильтр, нажимаете кнопку поиска, открывается страница. Под каждой загадкой у вас есть возможность самому вписать ответ и проверить его. Если не знаете, что ответить – нажимаете «Показать ответ». Такая система дает возможность отгадывать, сидя прямо за компьютером.

На сайте размещены наши контактные данные. Поэтому если у вас остались вопросы – пишите.